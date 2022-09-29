Türkiye 3 gün sonunda madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9'a yükseltti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı - Son Dakika

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