Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı

29.09.2022 20:18
Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı

Milli sporcu Elif Sude Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Elif Sude Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.

Başkent Tiran'da yapılan organizasyonun üçüncü gününde 49 kiloda tatamiye çıkan Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı.

Türkiye 3 gün sonunda madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9'a yükseltti.

Şampiyonada yarın 4 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı - Son Dakika
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