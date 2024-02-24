Milli Sporcu Nefise Atalay, Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Sporcu Nefise Atalay, Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Milli Sporcu Nefise Atalay, Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Nefise Atalay, 57 kg sıkletinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Atalay, bu başarıyla Üniversiteler Arası Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyonluğunu üniversite yetkililerine ve antrenörüne teşekkür etti.

24.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersinde düzenlenen Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Nefise Atalay tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Mersinde 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Aydın ilini temsil eden milli sporcu Nefise Atalay 57 kg sıkletinde 15 rakibini gerisinde bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Atalay, aldığı bu başarı ile Katar'da yapılacak Üniversiteler Arası Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.

Türkiye şampiyonu Atalay, üniversite yetkililerine ve Antrenörü Murat Delikurt'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcu Nefise Atalay, Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Sporcu Nefise Atalay, Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement