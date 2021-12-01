Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Yıldız Erkekler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Sporcu Raşit Mavigil (14), sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu.

İnegöl'de 2 yıl önce bilek güreşi sporuna başlayan Raşit Mavigil, Türkiye genelinde katıldığı bilek güreşi turnuva ve şampiyonalarında elde ettiği birinciliklerin ardından milli takıma seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Romanya'da düzenlenen Yıldız Erkekler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Mavigil, rakiplerini ekarte ederek sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından İnegöl'e dönen ve aynı zamanda İrfangençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Mavigil, antrenörlerinin desteği ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Dünya şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Raşit Mavigil, şu ifadeleri kullandı:

"Bu spora İnegöl'de başladım. Alanyurt Kocatepe Ortaokulu'nda okuyorum. Bursa'da okullar arası düzenlenen bilek güreşi turnuvasında sağ ve sol kolda birinci oldum. Sonra okullar arası Marmara Şampiyonası oldu. Orada da sağ ve sol kolda birinci oldum. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nı koronavirüs nedeniyle yapılmadı. Daha sonra Salonlar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada da sağ ve sol kolda birincilik alarak milli takıma seçildim. Milli takım ile Romanya'ya gittim. Orada da sol kolda ikinci, sağ kolda birinci oldum. Benim için madalya almak önemli değildi. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur vericiydi"

Hedefinin sürekli milli takım formasını giyerek, Türkiye ve dünyada bilek güreşi sporunda en iyi sporcu olmak olduğunu ifade eden Mavigil, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bundan sonraki amacım milli takım formasını her zaman kendi üzerimde, antrenmanlarımda, maçlarımda giymek istiyorum. Bundan sonra Dünya Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası, her yerde madalyalar kazanmak istiyorum. Türkiye ve dünyada en iyi olmak istiyorum"

2 yıl önce Raşit Mavigil'in bilek güreşi sporuna başladığını belirten İrfangençlik Spor ve İzcilik Kulübü İnegöl Spor Koordinatörü Sinan Aktaş ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan iki yıl önce Raşit bize geldiğinde, bilek güreşi yapmak istediğini ve kendini bu alanda geliştirme istediğini beyan etti. 2 yıl önce başladığımız bu serüven, farklı antrenman teknikleri, kendimize has bilek güreşi istasyonlarımız ile Raşit'i en son Bursa Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştırdı. Raşit ardından bölge şampiyonasında Çanakkale'de Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında Tokat'ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde, Yıldız Erkekler 45 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım'a seçildi. Ardından 24-29 Kasım'da Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kilo sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı."