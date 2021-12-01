Üye Girişi
Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu - Son Dakika

Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu

01.12.2021 11:29
Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Yıldız Erkekler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Sporcu Raşit Mavigil (14), sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu.

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Yıldız Erkekler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Sporcu Raşit Mavigil (14), sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu.

İnegöl'de 2 yıl önce bilek güreşi sporuna başlayan Raşit Mavigil, Türkiye genelinde katıldığı bilek güreşi turnuva ve şampiyonalarında elde ettiği birinciliklerin ardından milli takıma seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Romanya'da düzenlenen Yıldız Erkekler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Mavigil, rakiplerini ekarte ederek sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından İnegöl'e dönen ve aynı zamanda İrfangençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Mavigil, antrenörlerinin desteği ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Dünya şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Raşit Mavigil, şu ifadeleri kullandı:

"Bu spora İnegöl'de başladım. Alanyurt Kocatepe Ortaokulu'nda okuyorum. Bursa'da okullar arası düzenlenen bilek güreşi turnuvasında sağ ve sol kolda birinci oldum. Sonra okullar arası Marmara Şampiyonası oldu. Orada da sağ ve sol kolda birinci oldum. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nı koronavirüs nedeniyle yapılmadı. Daha sonra Salonlar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada da sağ ve sol kolda birincilik alarak milli takıma seçildim. Milli takım ile Romanya'ya gittim. Orada da sol kolda ikinci, sağ kolda birinci oldum. Benim için madalya almak önemli değildi. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur vericiydi"

Hedefinin sürekli milli takım formasını giyerek, Türkiye ve dünyada bilek güreşi sporunda en iyi sporcu olmak olduğunu ifade eden Mavigil, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bundan sonraki amacım milli takım formasını her zaman kendi üzerimde, antrenmanlarımda, maçlarımda giymek istiyorum. Bundan sonra Dünya Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası, her yerde madalyalar kazanmak istiyorum. Türkiye ve dünyada en iyi olmak istiyorum"

2 yıl önce Raşit Mavigil'in bilek güreşi sporuna başladığını belirten İrfangençlik Spor ve İzcilik Kulübü İnegöl Spor Koordinatörü Sinan Aktaş ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan iki yıl önce Raşit bize geldiğinde, bilek güreşi yapmak istediğini ve kendini bu alanda geliştirme istediğini beyan etti. 2 yıl önce başladığımız bu serüven, farklı antrenman teknikleri, kendimize has bilek güreşi istasyonlarımız ile Raşit'i en son Bursa Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştırdı. Raşit ardından bölge şampiyonasında Çanakkale'de Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında Tokat'ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde, Yıldız Erkekler 45 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım'a seçildi. Ardından 24-29 Kasım'da Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kilo sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı."

Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu
Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu
Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu
Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu
Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu

Milli Sporcu, Romanya, Güreş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı 11:42 İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü 11:40 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü Son dakika magazin haberleri 11:40 Son dakika magazin haberleri Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:32 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
11:42 Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!
11:42 İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı
11:41 Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın
11:40 Son dakika magazin haberleri
11:39 Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım!
11:36 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı
11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
11:31 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı! Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!         
11:43
Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın         
11:41
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım! Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım!         
11:40
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
11:34
Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!         
11:26
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Milli sporcu Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement