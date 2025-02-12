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Milli Sporcular Belirlendi

15 Şubat'ta Belgrad'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı.

12.02.2025 14:55
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Büyük Kadınlar ve Erkekler Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Şubat tarihinde yapılacak Büyük Kadınlar ve Erkekler Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkacak olan milli sporcular belli oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan (TAF) Dr. Ahmet Karadağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükler Balkan Salon Şampiyonası A Milli Takımımız için hem 2025 Avrupa Salon Şampiyonası öncesinde prova niteliğinde olacak hem de genç sporcularımız için yeni bir ortamın kapısını açacak. Takımımızda; Avrupa Salon Şampiyonası'na hazırlanan sporcularımızla birlikte, A Milli Takımımızda ilk defa ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız da bulunuyor. Bu genç sporcularımızın ağabey ve ablalarıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarına ve kürsüye çıkacaklarına inancımız tam. İnşallah piste çıkan tüm sporcu kardeşlerimiz kürsüde yerlerini alacaklar ve geçen hafta sonu U20 takımımızla elde etmiş olduğumuz başarıyı, büyükler kategorisinde de devam ettirecekler. Bu süreçte, sporcularımızın hazırlanmaları yolunda desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza ve emektar antrenörlerimize şampiyonada başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kafile başkanlığını TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ın yapacağı Büyük Kadınlar ve Erkekler Milli Takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

60 m: Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay

400 m: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam

800 m: Elif Beyza Kökçüoğlu, Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras

1500 m: Tuğba Toptaş, İbrahim Erata

3000 m: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Salih Teksöz

60 m Engel: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir

Yüksek Atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Enes Talha Şenses

Sırıkla Atlama: Buse Arıkazan, Erdem Tilki

Uzun Atlama: Ecem Çalağan, Batuhan Çakır

Üç Adım Atlama: Kadriye Dilek, Sedef Çevik, Can Özüpek

Gülle Atma: Aysel Yılmaz, Ali Peker

4x400m: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum, Simay Özçitçi, Berke Akçam, İsmail Nezir, Eren Keser, İlyas Çanakçı

Takım Lideri, Alper Yüksel

Antrenörler: Gökhan Dede, Tuğba Hadi Yurdaer, Fesih Doğan, Bahattin İnce, Kemal Yıldırım, Beyza Tilki, Cihan Güç, Fausto Ribeiro ve Oktay Bakır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ahmet Karadağ, Milli Takım, Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Spor, Son Dakika

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