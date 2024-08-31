Milli Sporcular Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 14 Altın, 57 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Sporcular Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 14 Altın, 57 Madalya Kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre, Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada 65 ülkeden 3012 sporcu mücadele etti. Türk sporcular 14 altın, 15 gümüş ve 28 bronz madalya kazandı. Kadınlarda 6 altın madalya, erkeklerde ise 8 altın madalya elde edildi. Federasyon başkanı Salim Kayıcı, genç milli takımı tarihi başarılarından dolayı tebrik etti.

31.08.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcular, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 14'ü altın, 57 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 65 ülkeden, 3012 sporcu mücadele etti.

Ay-yıldızlı kick boksçular, şampiyonayı 14 altın, 15 gümüş ve 28 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlarda Rukiye Nisa Karakurt (48 kilo full contact), Özlem Melek Korkmaz (48 kilo low kick), Yağmur Özçelik (48 kilo K1 stil), Meryem Naz Ayas (56 kilo low kick), Özge Güder (+70 kilo low kick) ve Melisa Kafalı (+70 kilo K1 stil) altın madalya kazandı.

Erkeklerde ise Hamza Eren Göksu (51 kilo low kick), Yakub Alperen Kaysi (54 kilo full contact), Taha Emir Tarhan (57 kilo low kick), Ömer Çavgın (60 kilo K1 stil), Sefa Sönmez (75 kilo K1 stil), Hasan Gök (+81 kilo K1 stil), Yiğit Halil Yılmaz (89 kilo kick light) ve Melih Erdem (91 kilo full contact) şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Salim Kayıcı, emeği geçen herkese teşekkür ederek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında 57 madalyayla tarihi başarıya imza atan genç milli takımımızı tebrik ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Budapeşte, Türkiye, Gümüş, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcular Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 14 Altın, 57 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Sporcular Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 14 Altın, 57 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement