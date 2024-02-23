Milli Sporcular Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Milli Sporcular Lise Öğrencileriyle Buluştu

Milli Sporcular Lise Öğrencileriyle Buluştu

Milli sporcular Eray Şamdan, Emre Karaca, Semih Gümüş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 'Bizim Çocukların Başarı Öyküsü' konulu söyleşide lise öğrencileriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede spor ve sanatla uğraşan gençlerin sayısının artması için yapılan yatırımlardan bahsetti. Milli karateci Eray Şamdan ise küçük yaşlardan beri sporla uğraşarak bugünkü başarısına ulaştığını ve hedeflerini büyüttüğünü ifade etti.

23.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
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Milli sporcular Eray Şamdan, Emre Karaca, Semih Gümüş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "Bizim Çocukların Başarı Öyküsü" konulu söyleşide lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede spor ve sanatla uğraşan gençlerin sayısının artmak amacıyla yatırımlar yapıldığını anlattı.

Elde edilen başarıların da bunun sonucunda gerçekleştiğini aktaran Bıyık, "Derdimiz şu; bir gencin ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir enstrümantal çalarak hayata farklı bir pencereden bakması. Dolayısıyla da kötü alışkanlıklardan kendini men etmesi gibi bir derdimiz var. Öyle bir hikaye yazdık." ifadelerini kullandı.

Milli karateci Eray Şamdan da küçük yaşlardan beri sporla uğraştığını, bugünkü başarısının aşama aşama geldiğini ifade etti.

Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini büyüttüğünü anlatan Şamdan, "'Milli takıma gireyim, ülkemizi temsil edeyim.' dedim. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu hatta karate olimpiyatlarda yokken bile 'Karate olimpiyatlara girsin de olimpiyat şampiyonu olayım' gibi bir hedefim vardı. Çok şükür bunların peşinden koştuk. Bunları da başardık. Güzel başarılarla iz bırakmayı başardık." diye konuştu.

Söyleşinin ardından konuklara günün anısına hediyeler verildi.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.

Kaynak: AA

Muzaffer Bıyık, Semih Gümüş, Eray Şamdan, Emre Karaca, Kocaeli, Darıca, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcular Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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