Milli Sutopu Takımı 12. Sırada

Türkiye 20 Yaş Altı Erkekler Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 18-9 yenilerek 12. oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Varna kentindeki organizasyonda milli takım, son klasman maçında Fransa'ya mağlup oldu ve şampiyonayı 12. sırada tamamladı.