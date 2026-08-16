Milli Sutopu Takımı 12. Sırada
Türkiye 20 Yaş Altı Erkekler Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 12. oldu.
Türkiye 20 Yaş Altı Erkekler Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 18-9 yenilerek 12. oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Varna kentindeki organizasyonda milli takım, son klasman maçında Fransa'ya mağlup oldu ve şampiyonayı 12. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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