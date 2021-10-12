Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti

Norveç ve Letonya maçlarının kadrosuna alındığında şaşkınlık yaşatan Serdar Dursun, Letonya karşısında attığı golle kahraman ilan edildi. Twitter'da Serdar hakkında yaklaşık 50 bin Tweet atıldı. Almanya'da 30 gol atıp, " Milli Takım'dan davet bekliyorum" diyen Serdar, Kuntz döneminde hayalini gerçekleştirdi. Serdar, ilk maçında da Ay-Yıldızlı takımımızı sırtladı.

"ENES ÜNAL'I ÇIKARMAM LAZIM"

Şenol Güneş, Enes Ünal tercihi yüzünden ağır eleştiri almıştı. Güneş, "Serdar Dursun iyi bir forvet ama Enes Ünal'ı almam lazım. Takım savunmasına yardım ediyor. Zaman zaman gol atıyor. Kenan Karaman'dan da fazla gol attı ama ölçü değil" ifadelerini kullanmıştı.

HERKES TEPKİLİ

Şenol Güneş'in Serdar Dursun'u almamasına önde gelen spor yorumcuları da futbolseverler de isyan etti. Şenol Güneş hakkında ağır eleştiriler yapıldı.