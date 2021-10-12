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Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti - Son Dakika

Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti

12.10.2021 11:36

30 yaşındaki forvet Serdar Dursun, sonradan girdiği maçta beraberlik golünü atarak galibiyete bir adım daha yakınlaştırdı. Serdar'ın saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hırsı da dikkat çekti. Almanya'da 30 gol attığı sezonda Milli Takım'a davet beklediğini dile getiren Serdar, Stefan Kuntz döneminde siftahını yaptı. Serdar'a Milli Takım'a dahil etmeyen eski teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterildi. Güneş, "30 gol atması ölçü değil, Enes Ünal takım savunması yapıyor" demişti.

Norveç ve Letonya maçlarının kadrosuna alındığında şaşkınlık yaşatan Serdar Dursun, Letonya karşısında attığı golle kahraman ilan edildi. Twitter'da Serdar hakkında yaklaşık 50 bin Tweet atıldı. Almanya'da 30 gol atıp, " Milli Takım'dan davet bekliyorum" diyen Serdar, Kuntz döneminde hayalini gerçekleştirdi. Serdar, ilk maçında da Ay-Yıldızlı takımımızı sırtladı.

"ENES ÜNAL'I ÇIKARMAM LAZIM"

Şenol Güneş, Enes Ünal tercihi yüzünden ağır eleştiri almıştı. Güneş, "Serdar Dursun iyi bir forvet ama Enes Ünal'ı almam lazım. Takım savunmasına yardım ediyor. Zaman zaman gol atıyor. Kenan Karaman'dan da fazla gol attı ama ölçü değil" ifadelerini kullanmıştı.

HERKES TEPKİLİ

Şenol Güneş'in Serdar Dursun'u almamasına önde gelen spor yorumcuları da futbolseverler de isyan etti. Şenol Güneş hakkında ağır eleştiriler yapıldı.

30 gol atan Serdar Dursun'u 'Kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman
30 gol atan Serdar Dursun'u 'Kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti

Serdar Dursun, Milli Takım, Enes Ünal, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti - Son Dakika
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