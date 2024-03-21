A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ermanno Feliciani olacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Milli Takım, Avusturya ile Özel Maçta Buluşacak - Son Dakika
Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Judo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Grand Slam'a hazırlanmak için Antalya'daki kampı kullanıyor. Kampta 50 sporcu, antrenörler Iraklı Uznadze, Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, 24 Mart Pazar günü sona erecek.
Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu. Ilıcalı, Hull City'in hedefinin sadece Premier Lig değil, Avrupa kupalarında da İngiltere'yi temsil etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Ilıcalı yabancı hakem uygulamasının tansiyonu düşüreceğini ve Türk futbolunun içinde bulunduğu çıkmazın başka bir boyuta geçeceğini ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçını Hakan Ergin yönetecek. A. Alanya Kestel - 23 Elazığ FK müsabakasında ise Turhan Beyke düdük çalacak.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 28-23 yenerek galibiyetle başladı. Milli takım antrenörü Ufuk Bulut, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, önümüzdeki maçlarda da başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.
23 Elazığ Futbol Kulübü, Sportif Direktör Cengiz Şeremet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Şeremet'in kulübe verdiği hizmetler için teşekkür eden 23 Elazığ FK 2. Başkanı Sait Polatoğlu, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Takım, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fransız basınına konuştu. Djiku, maçta yaşananları anlatırken, taraftarların futbolun sadece bir spor olduğunu kavraması gerektiğini vurguladı.
Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Milan'ın talip olduğu iddia edildi. Milan, Icardi'nin diğer oyunculara göre daha uygun maliyetli olmasını avantaj olarak değerlendiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?