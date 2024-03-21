Milli Takım, Avusturya ile Özel Maçta Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Takım, Avusturya ile Özel Maçta Buluşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda özel bir maç yapacak. İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi'nin yöneteceği maçta, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ermanno Feliciani olacak. Ernst Happel Stadı'nda oynanacak olan maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

21.03.2024 13:51  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ermanno Feliciani olacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Türkiye, Futbol, İtalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım, Avusturya ile Özel Maçta Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Judo Milli Takımı Antalya Grand Slam 2024 Hazırlıklarına Devam Ediyor
    14:57 Judo Milli Takımı Antalya Grand Slam 2024 Hazırlıklarına Devam Ediyor

    Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Judo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Grand Slam'a hazırlanmak için Antalya'daki kampı kullanıyor. Kampta 50 sporcu, antrenörler Iraklı Uznadze, Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, 24 Mart Pazar günü sona erecek.

  • Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yabancı hakem uygulamasını savundu
    14:52 Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yabancı hakem uygulamasını savundu

    Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu. Ilıcalı, Hull City'in hedefinin sadece Premier Lig değil, Avrupa kupalarında da İngiltere'yi temsil etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Ilıcalı yabancı hakem uygulamasının tansiyonu düşüreceğini ve Türk futbolunun içinde bulunduğu çıkmazın başka bir boyuta geçeceğini ifade etti.

  • TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı
    14:09 TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçını Hakan Ergin yönetecek. A. Alanya Kestel - 23 Elazığ FK müsabakasında ise Turhan Beyke düdük çalacak.

  • 2024 Avrupa Tekvando Şampiyonası Öncesi Milli Takım Seçmeleri Yapıldı
    13:48 2024 Avrupa Tekvando Şampiyonası Öncesi Milli Takım Seçmeleri Yapıldı

    Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.

  • Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı Yendi
    13:46 Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı Yendi

    Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 28-23 yenerek galibiyetle başladı. Milli takım antrenörü Ufuk Bulut, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, önümüzdeki maçlarda da başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

  • Elazığ FK'da Spor Direktörü Cengiz Şeremet ile Yollar Ayrıldı
    13:44 Elazığ FK'da Spor Direktörü Cengiz Şeremet ile Yollar Ayrıldı

    23 Elazığ Futbol Kulübü, Sportif Direktör Cengiz Şeremet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Şeremet'in kulübe verdiği hizmetler için teşekkür eden 23 Elazığ FK 2. Başkanı Sait Polatoğlu, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

  • A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor
    13:42 A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor

    A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Takım, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.

  • Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu
    13:35 Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu

    Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fransız basınına konuştu. Djiku, maçta yaşananları anlatırken, taraftarların futbolun sadece bir spor olduğunu kavraması gerektiğini vurguladı.

  • Mauro İcardi'ye Dünya Devi Milan'dan Talip Olduğu İddiası, Galatasaray'dan Ayrılıyor mu?
    13:27 Mauro İcardi'ye Dünya Devi Milan'dan Talip Olduğu İddiası, Galatasaray'dan Ayrılıyor mu?

    Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Milan'ın talip olduğu iddia edildi. Milan, Icardi'nin diğer oyunculara göre daha uygun maliyetli olmasını avantaj olarak değerlendiriyor.


14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
14:58 Çerkezköy’de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
14:49 Terk edilmiş evler 1 dolara satılacak Terk edilmiş evler 1 dolara satılacak
14:35 Ceyda Düvenci’nin yeni sevgilisi Güçlü Mete’nin eski eşi ortaya çıktı Ceyda Düvenci'nin yeni sevgilisi Güçlü Mete'nin eski eşi ortaya çıktı
13:51 ’1 alana 1 bedava’ kampanyası rafları boşalttırdı '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı
13:34 Cezaevi nakil aracı devrildi: 1’i ağır 11 yaralı Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
13:22 Nevruz kutlamalarında gerginlik 7 gözaltı Nevruz kutlamalarında gerginlik! 7 gözaltı
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 15:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Takım, Avusturya ile Özel Maçta Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement