Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı

01.04.2026 01:30
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yolumuz açık olsun. İnşallah Amerika'da da bu takımın güzel işler yapacağına inanıyoruz. Gruptan çıkıp daha sonraki aşamalarda da güzel işler yapacaklar. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu milletin çocukları, bizim çocuklar... Büyük bir başarı elde ettiler. Bu da milletimize hayırlı olsun" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Emeği geçenlere teşekkür eden Osman Aşkın Bak, gururlu olduklarını ifade etti. Bakan Bak, "Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Zor bir maç oldu ama taktiksel anlamda akıllı işler yaptılar. Çok istekli bir Kosova vardı. Hava şartları da soğuktu, yağmur vardı. İyi ve akıllı mücadele ederek grupta yaptıkları süreci burada da devam ettirdiler. Milletimize bu sevinci yaşattılar. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Çocukların katkıları ve özverileri çok gurur verici. Sayın cumhurbaşkanımız da maçları yakından takip ediyor. Bütün milletimiz sevindi. Biz millet olarak bu tip şeylere çok ilgi duyuyoruz. Milli takımımızın da Amerika'da olması bizler için gurur verici. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta teknik heyete, teknik direktör Montella'ya, federasyon başkanına ve yönetimine, emeği geçen tüm sporculara teşekkür ediyoruz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün maçlarda yanlarındaydık. Milletimiz sporu çok seviyor. Özellikle futbolu seviyor. Bunlara ihtiyacımız var. Bölgemizde de zor günler var ama milletimizi sevindirmek bizim için çok kıymetli. Tekrar yolumuz açık olsun. İnşallah Amerika'da da bu takımın güzel işler yapacağına inanıyoruz. Gruptan çıkıp daha sonraki aşamalarda da güzel işler yapacaklar. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da güzel işler yapmışlardı. Herkese güzel, iyi ve dinamik bir takım olduklarını gösterdiler. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu milletin çocukları, bizim çocuklar... Büyük bir başarı elde ettiler. Bu da milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

'KOSOVA'DAKİ BU AKŞAMI UNUTMAYACAĞIZ'

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın önemine değinen Osman Aşkın Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Takımın Dünya Kupası'na gitmesi milli bir dava ve arzu. Onu da bu gençler başarmış oldu. Dolayısıyla hak ettiler. Milletimizin sevinmesi de bizim için çok önemli. Kenetlenmesi önemli. Bu tip şeyler bizleri kenetliyor ve mutlu ediyor. Bunlar çok önemli. O yüzden Kosova'daki bu akşamı unutmayacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak bizim için çok kıymetli. Diğer branşlarımızda, basketbolda Avrupa'da final oynadık. Onlar da Dünya Kupası'na gitmek için pencere maçları oynadılar. Kadın Voleybol Takımı, geçen sene final yaptı. Erkekler finallerde oynadı. Dolayısıyla Türk sporunda yapılan tesisler sonucunda iyi bir jenerasyonla iyi işler yapılmaya başlandı. Kulüp takımlarımız daha iyi olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her şey milletimiz için. Her şey güçlü Türkiye için."

'MİLLETİMİZİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER'

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Bakan Bak, "Tek maçlar her zaman zordur. Puan maçları da önemli ve taktikseldir. Ama başardılar. Çocuklarımız çok güçlü, futbol zekaları yüksek, kulüplerinde de iyi oynuyorlar, başarılılar ve Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyorlar. Ben inanıyorum ki onlar için orası da bir vitrin olacak. Çok daha iyi yerlere gelecekler. Milletimizi güzel bir şekilde temsil edecekler. Bu gece onlarla gurur duyduk. Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklarına yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
