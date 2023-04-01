Milli Takım'ı çalıştırması beklenen Arda Turan'dan şaşırtan hareket! Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Son Dakika
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Milli Takım'ı çalıştırması beklenen Arda Turan'dan şaşırtan hareket! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

01.04.2023 11:43

Eski milli futbolcu Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da gündeme Arda Turan ismi geldi. Ümit Milli Takım'ı çalıştıracağı haberleri boşa çıkan Turan'ın kariyerindeki ilk görev yeri Kasımpaşa olabilir.

Süper Lig ekibi, henüz birkaç gün önce Selçuk İnan ile yollarını ayırmış ve Serkan Reçber önderliğinde yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Akşam'daki habere göre; Teknik adamlık yapma istediğini ve bu yönde çok emek verdiğini sık sık belirten Arda Turan için Kasımpaşa ihtimali gündeme geldi. Kasımpaşa'nın Arda Turan konusunda bir çalışma içinde olduğu ifade edildi.

Süper Lig ekibinden Arda Turan bombası! Milli Takım'a gidecek derken ters köşe yaptı

HENÜZ BOŞTA

Son olarak Ümit Milli Takım ile anılan Turan'ın, TFF'nin başka bir isimle yola devam etmesi sebebiyle bu göreve geçme ihtimali kalmadı.

Süper Lig ekibinden Arda Turan bombası! Milli Takım'a gidecek derken ters köşe yaptı

İLK İMZA OLACAK

Arda Turan, Süper Lig'de topladığı 26 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa ile sözleşme imzalarsa hocalığa resmen adım atmış olacak.

Süper Lig ekibinden Arda Turan bombası! Milli Takım'a gidecek derken ters köşe yaptı

ÖDÜL ALMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması sebebiyle ödüllendirilmişti.

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Milli Takım, Arda Turan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım'ı çalıştırması beklenen Arda Turan'dan şaşırtan hareket! Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Takım'ı çalıştırması beklenen Arda Turan'dan şaşırtan hareket! Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Son Dakika
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