Milli Takım'ın Avusturya maçı kadroları belli oldu - Son Dakika
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Milli Takım'ın Avusturya maçı kadroları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Ernst Happel Stadı'nda oynanacak ve İtalyan hakemler Daniele Chiffi, Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yönetecek. Avusturya kadrosunda Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer ve Gregoritsch yer alırken, Türkiye kadrosunda Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız forma giyecek.

26.03.2024 21:51  Güncelleme: 21:58
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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ernst Happel

Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Gregoritsch

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral, Uğurcan Çakır, Kenan Yıldız, Mert Müldür, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Arda Güler, Avusturya, Türkiye, İtalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım'ın Avusturya maçı kadroları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Takım'ın Avusturya maçı kadroları belli oldu - Son Dakika
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