Milli Takım'ın Avusturya maçı kadroları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ernst Happel
Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)
Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Gregoritsch
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
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