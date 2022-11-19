Çekya ile oynadığımız maçta kalemizde gördüğümüz gol herkesi hayrete düşürdü. A Milli Takım maçı 1-0 üstün götürürken 56. dakikada ilginç bir an yaşandı.
56'da Cerny'nin ceza sahası dışından çektiği şut Doğan Alemdar'ın üzerine geldi. Ancak genç kaleci topa erken hamle yapıp kontrol edemedi. Topun filelere gittiği gören Doğan adeta yıkımı yaşadı. Doğan Alemdar'ı Çağlar Söyüncü teselli ederek ayağa kaldırdı.
Son Dakika › Spor › Üzerine gelen şutu kontrol edemeyen Doğan Alemdar'dan inanılmaz hata! Yediği gol sonra yıkıldı kaldı - Son Dakika