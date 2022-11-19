Üzerine gelen şutu kontrol edemeyen Doğan Alemdar'dan inanılmaz hata! Yediği gol sonra yıkıldı kaldı - Son Dakika
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Üzerine gelen şutu kontrol edemeyen Doğan Alemdar'dan inanılmaz hata! Yediği gol sonra yıkıldı kaldı

19.11.2022 21:40

A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı hazırlık maça genç kaleci Doğan Alemdar'ın yediği gol damga vurdu. Üzerine gelen zayıf şutu kontrol etmekte zorlanan Doğan, topu ağlarında görürken yediği gol sonrası adeta yıkım yaşadı.

Çekya ile oynadığımız maçta kalemizde gördüğümüz gol herkesi hayrete düşürdü. A Milli Takım maçı 1-0 üstün götürürken 56. dakikada ilginç bir an yaşandı.

TOPU KONTROL EDEMEDİ

56'da Cerny'nin ceza sahası dışından çektiği şut Doğan Alemdar'ın üzerine geldi. Ancak genç kaleci topa erken hamle yapıp kontrol edemedi. Topun filelere gittiği gören Doğan adeta yıkımı yaşadı. Doğan Alemdar'ı Çağlar Söyüncü teselli ederek ayağa kaldırdı.

Doğan Alemdar'dan akılalmaz hata! Yediğimiz gol herkesi hayrete düşürdü
Doğan Alemdar'dan akılalmaz hata! Yediğimiz gol herkesi hayrete düşürdü
Doğan Alemdar'dan akılalmaz hata! Yediğimiz gol herkesi hayrete düşürdü
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Son Dakika Spor Üzerine gelen şutu kontrol edemeyen Doğan Alemdar'dan inanılmaz hata! Yediği gol sonra yıkıldı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerine gelen şutu kontrol edemeyen Doğan Alemdar'dan inanılmaz hata! Yediği gol sonra yıkıldı kaldı - Son Dakika
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