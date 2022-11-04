A Milli Takım'da şok gelişme! Stefan Kuntz gidiyor, Sergen Yalçın geliyor - Son Dakika
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A Milli Takım'da şok gelişme! Stefan Kuntz gidiyor, Sergen Yalçın geliyor

04.11.2022 17:20

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı yönünde ortaya atılan iddia bomba etkisi yarattı. İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayıracak ay-yıldızlı ekibin başına Sergen Yalçın'ın getirileceği ileri sürüldü.

A Milli Takım'da sürekli eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Stefan Kuntz için yolun sonu görünüyor. TFF'nin oynanacak hazırlık maçlarının ardından Alman hoca ile yolları ayıracağı belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU RAHATSIZLIĞI

Ajansspor'un haberine göre, Inter'de forma giyen Çalhanoğlu, Kuntz'un kadro belirleme dahil aldığı bütün kararlara karışıyor. Bunun futbolcular arasında derin bir rahatsızlığa neden olduğu ifade ediliyor.

SERGEN YALÇIN İSMİ GÜNDEMDE

TFF'nin milli takımdan sorumlu yetkilileri bir süredir değişiklik konusunu düşünüyor, hatta Şenol Güneş'le görüşüyordu; ancak deneyimli teknik adam Beşiktaş'la anlaştı. Federasyon yetkilileri Kasım ayında sonunda Sergen Yalçın'ı göreve getirmeyi planlıyor; bu çerçevede görüşmeler devam ediyor.Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin, bir süre önce Radyospor'a konuk olmuş ve ''Ekip olarak milli takımın başına mı geçiyorsunuz'' sorusuna, 'Şimdilik buna cevap vermeyeyim'' şeklinde yanıt vermişti.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da şok gelişme! Stefan Kuntz gidiyor, Sergen Yalçın geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da şok gelişme! Stefan Kuntz gidiyor, Sergen Yalçın geliyor - Son Dakika
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