Milli Takım Kopenhag\'da Şampiyon Oldu

Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Kopenhag Bowl 2025'te şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, hafta sonu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen turnuvada mücadele etti.
Turnuvaya ilk kez katılan milliler, 14 takımın yer aldığı organizasyonda oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı.
Finalde Çekya'yı mağlup eden milli takım, şampiyon oldu.???????
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