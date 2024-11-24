Milli Takım Macaristan'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Takım Macaristan'la Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'la 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacak.

24.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

Rekabetteki maçlar

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

TarihOrganizasyonYerSkor
10.06.1955Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan)55-66
26.11.1955İkili Temasİstanbul68-76
9.10.1963Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya)52-50
21.05.1969Avrupa Şampiyonası Eleme GrubuBudapeşte (Macaristan)58-69
7.05.1973Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan)80-62
20.05.1979Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan)87-81
1.05.1980FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya)85-82
6.05.1981Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubuİstanbul78-77
29.05.1982Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz)79-76
26.06.1983FIBA TurnuvasıSzolnok (Macaristan)69-80
31.05.1985FIBA TurnuvasıWels (Avusturya)83-80
28.12.1985FIBA TurnuvasıKuopio (Finlandiya)83-81
16.05.1986Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuLiege (Belçika)73-67
11.05.1991Avrupa Şampiyonası Eleme GrubuNeuchatel (İsviçre)70-73
12.06.1999Hazırlık TurnuvasıCaen (Fransa)78-72
22.11.2024Avrupa Şampiyonası Elemeleriİstanbul92-66
Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Macaristan, Basketbol, istanbul, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım Macaristan'la Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
22:17 Naci Görür’den kritik uyarı: Antalya’daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir Naci Görür'den kritik uyarı: Antalya'daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Takım Macaristan'la Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.