Milli Takım Macaristan'la Karşılaşıyor

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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

Rekabetteki maçlar

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

Tarih Organizasyon Yer Skor 10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66 26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76 9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50 21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69 7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62 20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81 1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82 6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77 29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76 26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80 31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80 28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81 16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67 11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73 12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72 22.11.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 92-66 Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır. Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

Kaynak: AA