Milli Takımda 7 Değişiklik - Son Dakika
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Milli Takımda 7 Değişiklik

26.06.2026 05:20
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Montella, ABD maçında 11’de 7 değişiklik yaparak yeni oyunculara şans verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynanan ABD müsabakasının 11'ine göre ABD karşısında 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Paraguay müsabakasının 11'ine göre ABD karşısında 7 değişiklikle sahaya çıktı. Montella; Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Kaptanlık pazubendini ise Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Zeki Çelik taktı.

Ozan Kabak ve Oğuz Aydın ilk kez oynadı

Ay-yıldızlılarda Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, ABD karşılaşmasında 11'de yer aldı. İki futbolcu da böylece Dünya Kupası'nda ilk kez forma şansı buldu.

Ay-yıldızlıların 11'i

A Milliler karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

Bakan Bak mücadeleyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nı ABD ile oynadığı müsabakada yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşmayı stadyumdan izledi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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