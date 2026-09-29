Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunun yaşayan son ismiydi! Şükrü Ersoy hayatını kaybetti - Son Dakika
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Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunun yaşayan son ismiydi! Şükrü Ersoy hayatını kaybetti

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Milli Takım\'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunun yaşayan son ismiydi! Şükrü Ersoy hayatını kaybetti
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Fenerbahçe ve A Milli Takım formalarını giyen Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Ersoy, Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunun yaşayan son ismiydi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın efsane kalecisi Şükrü Ersoy'dan acı haber geldi.

ŞÜKRÜ ERSOY YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Şükrü Ersoy, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ersoy, Türkiye'nin katıldığı 1954 Dünya Kupası kadrosunun son yaşayan temsilcisi olan Ersoy'ın vefatı futbol dünyasını yasa boğdu. 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Şükrü Ersoy için bir paylaşım yaparak, ''Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sarı lacivertli formamız altında verdiği mücadeleyle tarihimizde iz bırakan, futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy’u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.'' ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunun yaşayan son ismiydi! Şükrü Ersoy hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunun yaşayan son ismiydi! Şükrü Ersoy hayatını kaybetti - Son Dakika
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