Milli Takımların Avrupa Şampiyonu Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Milli Takımların Avrupa Şampiyonu Rakipleri Belli Oldu

Türkiye U16 kadın ve erkek voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri açıklandı.

29.04.2025 15:39
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Türkiye kadın ve erkek milli takımlarının, Avrupa 16 yaş altı voleybol şampiyonalarındaki rakipleri açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-13 Temmuz'da Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takım, 2. Grup'ta Kosova, Hırvatistan, Macaristan, Slovenya, Çekya, Yunanistan ve Karadağ ile eşleşti.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı ise 23 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Ermenistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Bulgaristan, Sırbistan, Çekya, Fransa, Ukrayna ve Macaristan'ın bulunduğu 2. Grup'ta yer aldı.

Kaynak: AA

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