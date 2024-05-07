Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Enerjisini atmak için 13 yaşında başladığı tekvando sporuna 18 yıldır devam eden milli sporcu Hatice Kübra İlgün, 10-12 Mayıs'taki Avrupa Şampiyonası'nın ardından katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

07.05.2024 10:57  Güncelleme: 11:08
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Enerjisini atmak için 13 yaşında başladığı tekvando sporuna 18 yıldır devam eden milli sporcu Hatice Kübra İlgün, 10-12 Mayıs'taki Avrupa Şampiyonası'nın ardından katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 13 yaşında tanıştığı tekvandoda 18 yılı geride bıraktı. Çocukken enerjisini atmak ve okuluna gelen antrenörünün fiziğinin uygun olduğunu keşfetmesinden sonra tekvandoya başlayan milli tekvandocu İlgün, 18 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası birçok başarı elde etti. Avrupa şampiyonluğu, Dünya şampiyonalarında dereceler, Akdeniz Oyunlarında şampiyonluk, 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya ve Bursa'ya ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli tekvandocu İlgün, son katıldığı Sırbistan'da düzenlenen 21. Sırbistan Open Taekwondo Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı. Şimdilerde 10-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kilogramda mücadele etmeye hazırlanan milli tekvandocu İlgün, Avrupa Tekvando Şampiyonasının kendisini denemek için iyi bir turnuva olduğunu ifade ederek, asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalya olduğunu belirtti.

"Tekvandoya enerjimi atabilmek, sağlıklı bir birey olabilmek için başlamıştım"

Tekvandoya 18 yıl önce başladığını söyleyen milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, "Tekvandoya okuduğum okula öğrenci seçmelerine gelen antrenörüm sayesinde başladım. Zayıf ve uzun bacaklı olmam dikkatlerini çekti. Okuduğum okulda erkeklerle oynamayı çok seviyordum. Futbol oynuyordum ve çok kavga ediyordum. Tekvandonun ne olduğunu bile bilmiyordum. Beden eğitimi öğretmeniyle beraber başla dediler ve başladım. Başladığımda enerjimi orada atabileceğimi düşündüm. Bu da beni cezbetti ve tekvando sporuna başladım. 18 yıldır bu sporun içindeyim. İlk başladığım zamanlarda bu kadar profesyonel düşünmüyordum. Sadece enerjimi atabilmek, sağlıklı bir birey olabilmek için başlamıştım. 2008 - 2009 yılından sonra hedeflerim büyümeye başladı ve şu an bu konumdayım" dedi.

"Gelecek nesillere örnek olabilmek beni çok mutlu ediyor"

Başarılı olduktan sonra hayatının değiştiğini anlatan milli tekvandocu İlgün, "Başarılı olmaya başladıktan sonra hayatım çok değişmeye başladı. Üniversite açısından benim için çok iyi oldu. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum, şu an beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda. Sporun birçok avantajı var. Hem sağlıklı bir birey olmak hem de etrafından çok ilgi görüyorsun. Bursa'da yaşıyorum ve Bursa'nın ilk olimpiyat madalyasını kazandım, aynı zamanda tarihine geçtim. Gittiğim her yerde herkes beni tanıyor. Bu da benim için gurur verici. Gelecek nesillere örnek olabilmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanıp ülkeme geri dönmek istiyorum"

Avrupa Şampiyonasına gideceğini ancak hedefinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu ifade eden İlgün, "İkinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Benim için Avrupa Şampiyonası bir prova gibi olacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanıp ülkeme geri dönmek istiyorum. Sadece başarılı olmak için değil aslında herkes sevdiği işi yapmalı. Sevdiğin işi yaptıktan sonra başarısız olsan da seviyordum yaptım ve değdi diyorsun. Aynı zamanda sağlığınızı, bedeninizi ve ruhunuzu korumak için bile spor yapmalısınız. Buradan herkese tek tavsiyem sevdiği işi yapmaları" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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