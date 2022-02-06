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Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu - Son Dakika

Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu

06.02.2022 18:33
Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu

Milli tenisçi İlay Yörük, W15 Antalya Series tek kadınlar finalinde ABD'li Hurricane Tyra Black'e 2-1 yenildi.

Milli tenisçi İlay Yörük, W15 Antalya Series tek kadınlar finalinde ABD'li Hurricane Tyra Black'e 2-1 yenildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Son oynadığı 15 maçta 13 galibiyet alıp üst üste üçüncü finaline yükselen İlay Yörük, 2 numaralı seri başı Hurricane Tyra Black'e 2-6, 6-4, 4-6 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı." denildi.

Doğa Türkmen ile Melis Ayda Uyar'dan çiftler şampiyonluğu

Turnuvada Doğa Türkmen-Melis Ayda Uyar ikilisi, 3. çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

W15 Antalya Series'ta set kaybetmeden finale ilerleyen Doğa ile Melis Ayda, finalde 2 numaralı seribaşı Rus Evgeniya Burdina-Aleksandra Pospelova çiftini 4-6, 7-6, 10-7 yenerek şampiyon oldu.

Sarp Ağabigün çiftlerde ikinci

M15 Antalya Series çiftlerde set kaybetmeden finale yükselen Sarp Ağabigün ile Rumen partneri Mircea Alexandru Jecan, şampiyonluk maçında 1 numaralı seribaşı Seong Chan Hong-Ji Sung Nam (Güney Kore) çiftiyle karşılaştı.

Müsabakayı 4-6'lık setlerle 2-0 kaybeden Sarp-Jecan çifti, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi İlay Yörük, Antalya'da ikinci oldu - Son Dakika Spor


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