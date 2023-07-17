Milli Voleybol Takımı, Naim Şarkısını Söyleyerek Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
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Milli Voleybol Takımı, Naim Şarkısını Söyleyerek Şampiyonluğunu Kutladı

17.07.2023 14:05

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin müziği olan 'Naim' şarkısını seslendirdi. Tüm takımın birlikte söylediği şarkı, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. "Cep Herkülü" olarak adlandırılan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin müziğini milli voleybolcuların söylemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TÜM EKİP BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

FIVB Milletler Ligi'ni tarihinde ilk kez kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, zaferin gelmesinin ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. Tüm ekibin şarkıyı söylediği anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru bulunan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı "Naim" filminin müziğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları tarafından söylenmesi büyük beğeni topladı. Milli voleybolcuların görüntüleri kısa sürede binlerce izlenme aldı.

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Naim Süleymanoğlu, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Voleybol Takımı, Naim Şarkısını Söyleyerek Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Voleybol Takımı, Naim Şarkısını Söyleyerek Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
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