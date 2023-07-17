Milli Voleybol Takımı, Naim Şarkısını Söyleyerek Şampiyonluğunu Kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. "Cep Herkülü" olarak adlandırılan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin müziğini milli voleybolcuların söylemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
FIVB Milletler Ligi'ni tarihinde ilk kez kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, zaferin gelmesinin ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. Tüm ekibin şarkıyı söylediği anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru bulunan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı "Naim" filminin müziğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları tarafından söylenmesi büyük beğeni topladı. Milli voleybolcuların görüntüleri kısa sürede binlerce izlenme aldı.
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