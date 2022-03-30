Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı - Son Dakika
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Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı

30.03.2022 20:50

Türkiye Voleybol Milli Takımı ve Vakıfbank'ın önemli oyuncuları arasında yer alan Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli ile fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise ikilinin arasındaki boy farkına takıldı.

Voleybolda önemli başarılar elde eden Milli Voleybol Takımı'nın yıldızları arasında yer alan Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Filmin yapımcısı Eren Dişli ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar, geçtiğimiz günlerde resmen doğrulanan güzel oyuncu ve sevgilisiyle ilgili 'boy' detayı da gözlerden kaçmadı.

İLİŞKİSİNİ GALADA İTİRAF ETTİ

Katıldığı bir programda "Sevgilin var mı?" sorusuna "hayır kullanmıyorum" yanıtını veren Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyordu. Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu katıldığı bir galada ilişkilerini açıkça paylaşmış oldu.

Voleybol sahalarının yıldız ismi Zehra Güneş'le sevgilisi arasındaki boy farkı çok konuşulur

GALAYA BERABER KATILDILAR

Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı. İkili ilişkilerine son gaz devam ederken bir poz daha geldi. Bu fotoğraf, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak Güneş'in sevgilisinden bir hayli uzun olması, dikkatlerden kaçmadı.

İşte o fotoğraf:

Voleybol sahalarının yıldız ismi Zehra Güneş'le sevgilisi arasındaki boy farkı çok konuşulur
Voleybol sahalarının yıldız ismi Zehra Güneş'le sevgilisi arasındaki boy farkı çok konuşulur
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Son Dakika Spor Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı - Son Dakika


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