Milli Voleybol Takımı Polonya'ya Yenildi

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci karşılaşmada Polonya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yla karşılaştı.
Rakibine 19-25, 24-26 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, organizasyondaki üçüncü maçında yarın TSİ 09.00'da Mısır'la karşılaşacak. Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.
