Milli Voleybolcu Aslı Kalaç: İlk Hedefimiz Gruptan Lider Çıkmak - Son Dakika
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Spor

Milli Voleybolcu Aslı Kalaç: İlk Hedefimiz Gruptan Lider Çıkmak

Milli voleybolcu Aslı Kalaç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çok iyi çalıştıklarını belirterek, ilk hedeflerinin gruptan lider çıkmak olduğunu vurguladı. Kalaç, olimpiyatların bu yazın en önemli turnuvası olduğunu söyledi ve takımın iyi bir şekilde hazırlandığını ifade etti. Ayrıca, olimpiyatlarda daha az maç oynanacağını ancak uzun soluklu bir turnuva olacağını belirtti. Kalaç, takımın hedefinin gruptan lider çıkmak olduğunu ve taraftarların desteğini sonuna kadar hissettiklerini sözlerine ekledi.

24.07.2024 10:26
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Milli voleybolcu Aslı Kalaç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çok iyi çalıştıklarını belirterek, ilk hedeflerinin gruptan lider çıkmak olduğunu vurguladı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli Voleybolcu Aslı Kalaç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Olimpiyatların bu yazın en önemli turnuvasını olduğundan bahseden Kalaç, "Mayıs ayında kampa başlarken önce Milletler Ligi olmak üzere, sonrada olimpiyat olarak hedefimizi koymuştuk. Aslında hedeflerimiz son kısmına geldik, o son düzlükteyiz. Çok iyi çalıştık. Özellikle Milletler Ligi'nden sonra İstanbul'daki kamp düzenimizi olimpiyat takvimimize göre ayarladık. Oradaki grup maçlarımızı sabah oynayacağız. Türkiye saati ile 10, Fransa'da 9'da olacak. Ona göre çalışmaya başladık. Mesela maç temposu gibi antrenmanlarımızı sabah yapmaya başladık, vücudumuz buna uyum sağlasın. Düzenimizi ona göre şekillendirdik. Çok iyi çalıştığımızı, hazırlandığımızı düşünüyorum. Duygularımız kesinlikle daha yüksek olacak" ifadelerini kullandı.

"Orada her maçın ayrı bir havası olacak"

Olimpiyatlarda daha az maç oynanacaklarını ancak uzun soluklu bir turnuva olacağının altını çizen 28 yaşındaki voleybolcu, "Grupta 3 maç, çeyrek final, yarı final ve final şeklinde gidiyor. Galibiyet serisi yakalamak neden olmasın. O tamamen ritimle alakalı bir durumdur. Biz iyi şekilde başlayıp, maçlarda istediğimiz performansı gösterirsek bunun bize kesinlikle iyi bir öz güven getireceğini düşünüyorum. O ritimle inşallah sonuna kadar gideceğiz. Grubumuzda İtalya, Dominik Cumhuriyeti ve Hollanda var. İtalya bizimle beraber bu grupta en iddialı takımlardan bir tanesi. Zorlu bir maç olacak çünkü onların da hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bu yaz üstüne koyarak geldiklerini Milletler Ligi'nde gördük. Heyecanlı bir maç olacak. İlk ya da son oynamanın artısı, eksisi var mı, bilmiyorum. Orada her maçın ayrı bir havası olacak. Sıralamada maçın yerinin değişmesinin hiçbir önemi yok. Güzel ve zorlu bir maç olacak. İyi olan kazanır inşallah" şeklinde konuştu.

"İlk hedefimiz gruptan lider çıkmak"

Takım halinde ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Aslı Kalaç, "İlk hedefimiz gruptan lider çıkmak. Çeyrek final eşleşmesinde grup liderliği daha avantajlı oluyor. Bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Bizim hedefimiz gruptan şu şekilde çıkalım değil, direkt gruptan çıkalım olarak bir hedefimiz var. İstediğimizi ortaya koyduğumuz zaman, her maçtan istediğimiz sonucu alacağımızdan eminim" diye konuştu.

"Biz vatandaşlarımızın desteğini sonuna kadar hissediyoruz"

Son olarak taraftarlara veren Kalaç, "Onlar geçen seneden beri bizimle her maçta hop oturup, hop kalkıyorlar. Biz onların desteğini sonuna kadar hissediyoruz. Gerek sosyal medyadan olsun, gerek her şekilde. Lütfen bizi izlemeye devam etsinler, dualarını bizden eksik etmesinler. İyi günde, kötü günde yanımızda olsunlar. Biz onları temsil edebilmek için elimizden geleni yapacağız" diye sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Voleybolcu Aslı Kalaç: İlk Hedefimiz Gruptan Lider Çıkmak - Son Dakika

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