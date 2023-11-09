2 kişi yaralandı! Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı trafik kazası geçirdi

Kuzeyboru forması giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KAZA GEÇİRDİ

Kılıçlı idaresindeki 34 SK 9016 plakalı otomobil, Makas Kavşağı'nda, Ali A'nın (49) kullandığı 68 AL 356 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Ali A. ile yanındaki Önal K. (47) yaralandı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kılıçlı ve araçtaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.

BÜŞRA KILIÇLI KİMDİR?

Büşra Cansu Kılıçlı, 16 Temmuz 1990'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencisi olan Kılıçlı, voleybola 11 yaşında Değirmendere Spor Kulübü'nde başladı. 2004-05 sezonundan itiaren Eczacıbaşı kadrosunda yer almaktadır. Eczacıbaşı forması ile Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Kılıçlı, millî takımın 2009 Voleybol Kadınlar Avrupa Ligi'nde gümüş madalya kazanan kadrosunda yer aldı. 2007 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımın bir parçasıdır. millî takımla elde ettiği başarılardan bazıları; 2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bronz madalya, 2012 FIVB Dünya Grand Prix bronz madalya, 2013 Akdeniz Oyunları gümüş madalyadır.