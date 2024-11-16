Milli yıldız, Karadağ maçında forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Ay-yıldızlılara Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.
Deneyimli stoper, 62. dakikadaBarış Alper Yılmaz'ın bir pozisyonu için karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarda bulundu. Munuera, bu itirazların ardından sarı kart gösterdi. Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.
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