Milli Yüzücü Nisan Ada Balkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Milli Yüzücü Nisan Ada Balkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Milli Yüzücü Nisan Ada Balkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti
13.06.2025 16:43  Güncelleme: 16:45
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde yetişen milli yüzücü Nisan Ada Balkan, Balkan'dan aldığı destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında teşekkür etti. 13-14 yaş kategorisinde uluslararası başarı elde eden Balkan, Aydın'da yüzme sporunun gelişimine katkıda bulunan tesisin önemine değindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen eğitimler ile milli takıma giren genç yüzücü Nisan Ada Balkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Grand Prix Burgas 2025 Uluslararası Yüzme Şampiyonası 13-14 yaş kategorisinde 3'üncü olan Yüzme Milli Takımı sporcusu Nisan Ada Balkan ile Antrenör Aytekin Mindan ziyarette bulundu. Yarışmaya katılan 250 sporcu arasından gösterdiği başarı ile Aydın'ın gururu olan Nisan Ada Balkan, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde sağlanan imkanlar ve gerçekleştirilen antrenmanlar ile Milli Takıma girmeye hak kazandığını belirten Balkan, "Antrenmanlarımızı Atatürk Spor Kompleksi'nde yapıyoruz. Yarışlar 50 metrelik havuzlarda yapılıyor; Kuşadası'nda 25 metrelik küçük bir havuzda yüzme imkanımız var o yüzden Atatürk Spor Kompleksi'nde bulunan 50 metrelik havuz bize kendimizi geliştirmek adına bayağı bir katkı sağlıyor. Başarımız, Aydınımızı temsil etmek bizlere gurur veriyor. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz, gerçekten Atatürk Spor Kompleksi çok güzel. Bir tesiste aradığımız her şeyi burada bulabiliyoruz" diye konuştu.

Geleceğin şampiyonları Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile yetişiyor

Yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapan Atatürk Spor Kompleksi, tam ve yarı olimpik havuzu yan yana bulundurması ile geleceğin şampiyonlarının tercihi oluyor. Aydın'da kara antrenmanlarına imkan sağlayan tek tesis olan Atatürk Spor Kompleksi, açık havuzun yanı sıra kapalı havuzuyla kış aylarında da antrenman yapma imkanı sağlıyor. Milli Takıma ve uluslararası şampiyonalara hazırlanan sporcular, Atatürk Spor Kompleksi'nde profesyonel eğitmenlerin eşliğinde rahatlıkla antrenman yapabiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Atatürk Spor Kompleksi'nden memnuniyet duyduklarını, tesisin Aydın'a kazandırılmasının ardından kent genelinde yüzme kulüplerinin yaygınlaştığını belirten Mindan, "Aydın'da 50 metrelik havuzda çalışma imkanı sadece Atatürk Spor Kompleksi'nde var. Biz özellikle yaz aylarında açık havuzdan faydalanıyoruz, yeri geliyor kapalı havuzdan faydalanıyoruz. Nazilli'den, Kuşadası'ndan ve diğer ilçelerimizden bütün sporcularımızı Atatürk Spor Kompleksi'ne getiriyoruz, antrenman yaptırıyoruz. Aydın'da hem yüzme antrenmanları gerçekleştirilebilen hem de fitness yapılabilen tek tesis Atatürk Spor Kompleksi. Biz Atatürk Spor Kompleksi'nden çok memnunuz" dedi.

"Genç sporculara desteklerimiz devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi tarafından genç sporculara yönelik gerçekleştirilen desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Hocamızın ve değerli sporcu kızımızın başarılarının devamını dilerim. Altyapıda bulunan sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bizlerin amacı Milli Takıma sporcu yetiştirmekti, bunu gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Buradaki en büyük başarı tabii ki hocamızın, kızımızın ve ailesinin, kendilerini tebrik ederim; Nisan Ada, Aydınımızı olimpiyatlarda temsil edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Yüzücü Nisan Ada Balkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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