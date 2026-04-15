Milliler A Ligi'ne Yükseldi

2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi 5. Grup'ta mücadele eden 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'u 5-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lihtenştayn'ı 6-0, Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, B Ligi grup maçlarını gol yemeden tamamladı.

Milliler, geçtiğimiz kasım ayında Fransa'ya 1-0, Galler'e 3-1 yenilerek A Ligi'ne veda etmişti.

Ay-yıldızlıların A Ligi'ndeki rakipleri önümüzdeki aylarda yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.