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Milliler Avustralya ile Kapışıyor

Milliler Avustralya ile Kapışıyor
11.06.2026 14:59
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Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile 14 Haziran'da Vancouver'da karşılaşacak.

Türkiye Erkek A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile karşılaşacak.

Maç 14 Haziran Pazar sabahı 07.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela yönetecek.

Maç kent merkezindeki 54 bin seyirci kapasiteli BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

Milliler 11 Haziran Perşembe günü maçın oynanacağı Vancouver kentine gitti.

Arizona'da yapılan son antreman sonrası ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Aktürkoğlu, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığımızın ve tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız" dedi.

Kadroda olan birçok oyuncunun 2002'deki maçları hatırlamadığını söyleyen Aktürkoğlu, kamptaki havayı şöyle anlattı:

"Ben içeride herkesi gözlemliyorum, müthiş arkadaşlarımın olduğu, herkesin birbiriyle iyi anlaştığı bir milli takım var"

"Burada olmak bizim için yeterli değil, yeterli olmamalı" diyerek de iddialı olduklarını söyleyen oyuncu, gruptaki üç maçı da akşam saatlerinde oynamanın avantaj olduğunu kaydetti.

Orkun Kökçü de hava durumuyla ilgili soruyu yanıtladı ve "Alıştığımızı düşünüyorum. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamamız lazım. Problem olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri; Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD.

Avustralya üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Takım, halen FIFA'nın dünya sıralamasında 27. sırada.

Kaynak: BBC

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