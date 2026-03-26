Milliler Romanya'yı Geçti
Milliler Romanya'yı Geçti

26.03.2026 22:59
A Milli Takım, Romanya'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası Play-Off Finaline yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında sahasında ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.

A Milli Futbol Takımı maça, "Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Romanya ise, "Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea" ilk 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sağ ayakla şutunda top üstten auta çıktı. 32'nci dakikada sol taç çizgisinde rakibinden topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra pasını yaydaki Arda Güler'e aktardı. Arda Güler'in kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine şutunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Milliler, 53'üncü dakikada öne geçti. Sağ taraftaki Arda Güler'in ceza sahasına gönderdiği topla Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafede kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayakla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0. 56'ncı kale önündeki Abdülkerim'in istediği gibi uzaklaştıramadığı topla buluşan Hagi'nin hafif sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 61'inci dakikada ceza sahası içindeki Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çizgisinin üzerinde buluşan Kenan Yıldız, çaprazdan ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanının dışına çıktı. 72'nci dakikada sol kanattaki Kenan Yıldız'ın pasıyla buluşarak ceza sahasına giren Arda Güler'in sol çaprazdan şutunda kaleci Radu topu kornere çeldi. 77'nci dakikada ceza sahasındaki karambolde Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top Mihaila'da kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda top yan direkten döndü. Maç Ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

Kaynak: DHA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:28
23:28
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Advertisement
