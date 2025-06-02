Milliler Slovenya'ya Yenildi - Son Dakika
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Milliler Slovenya'ya Yenildi

Milliler Slovenya\'ya Yenildi
02.06.2025 21:09
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu. Kaan en skorer isimdi.

HAKEMLER: Uğur Ateş, Sadettin Kıral

SALON: Burhan Felek Vestel

TÜRKİYE: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Ahmet, Vahit Emre, Mirza, Yiğit, Gökçen)

SLOVENYA: Mozic, Kozamernik, Mujanovic, Marovt, Stalekar, Najdic, Kovacic (L) (Stern, Planinsic, Bracko, Vincic, Okroglic, Z.Stern, Urnaut, Krzic)

SETLER: 21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15

SÜRE: 2 saat 5 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmayı TVF Milli Takımlar Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da tribünden takip etti. Millilerde Kaan 23 sayıyla en skorer isim olurken ona Efe Mandıracı 12, Ahmet Tümer 7, Mert Matic 5, Vahit Emre 5, Bedirhan 4, Yiğit 3, Efe Bayram 3, Murat 2 ve Mirza 2 sayıyla eşlik etti.

Kaynak: DHA

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