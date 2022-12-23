Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un forma vermediği yıldız futbolcu ezeli rakibe gitmek üzere! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un forma vermediği yıldız futbolcu ezeli rakibe gitmek üzere!

23.12.2022 20:36

Fenerbahçe'de 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak lisans çıkartılmayan Bruma'dan sonra bir zarar da Zajc'tan yazılacak. Geçen sezon takımı sırtlayan ve 8 milyon euroluk teklif getiren Miha Zajc, Jorge Jesus sonrası süre bulamadığı için kontratını yenilemiyor. Zajc, ezeli rakip Beşiktaş'a bedelsiz gitmek üzere.

Fenerbahçe'de Miha Zajc krizi yaşanıyor. Geçen sezon Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle ilk 11'e monte edilen Sloven orta saha, gösterdiği performansla takımın lideri olmuştu. Zajc, İsmail Kartal döneminde ise performansını ikiye katlamıştı.

KARİYER REKORU KIRDI

Geçtiğimiz sezon ligde 9 gol ve 2 asist üreten başarılı orta saha oyuncusu, Jorge Jesus'un gelişiyle gözden düştü. Süre bulamadığı için moralsiz olan futbolcunun tavrı Fenerbahçe'yi zora soktu.

KONTRAT YENİLEMİYOR

Miha Zajc, sezon sonunda bitecek kontratını yenilemek istemiyor. Zajc için 8 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Fenerbahçe, oyuncusunu sezon sonunda ezeli rakibi Beşiktaş'a bedavaya kaptırabilir.

BRUMA UNUTULDU

Sezon başında PSV'den 4 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'ya ise lisans çıkartılmadı. Portekizli oyuncu ligde sadece 27 dakika süre aldı. Jesus'un üstünü çizdiği bu iki oyuncunun külfeti hayli ağır oldu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un forma vermediği yıldız futbolcu ezeli rakibe gitmek üzere! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un forma vermediği yıldız futbolcu ezeli rakibe gitmek üzere! - Son Dakika
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