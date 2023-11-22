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Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak - Son Dakika

Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho milyonlarca dolar borca battı. Brezilya'da vergi dairesi bu borçların tahsili için Ronaldinho'nun iki mülküne el koyma kararı aldı.

Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho\'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak
22.11.2023 - 16:25,  Güncelleme: 16:29
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Ekonomik olarak adeta dibe vuran Ronaldinho'nun milyonlarca dolar borcu bulunuyor. Efsane futbolcunun ülkesi Brezilya'da bulunan 2 mülküne el konulması planlanıyor.

VERGİ DAİRESİ HAREKETE GEÇTİ

Brezilya'da vergi dairesi, Ronaldinho'nun borcunu tahsis etmeye çalıştı ancak banka hesaplarında hiç para bulamadı. Bunun üzerine harekete geçen vergi dairesi efsane ismin iki mülküne el koymak için harekete geçti.

Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak

TUTUKLANMIŞTI

2020 yılında Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle ağabeyiyle birlikte tutuklanan Ronaldinho, tutuklanmış ve bir süre hapiste kalmıştı.

Ronaldinho, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak - Son Dakika
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