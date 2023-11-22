Milyonlarca dolar borcu olan Ronaldinho\'ya bir darbe daha! Yakında başını sokacak ev bulamayacak

Ekonomik olarak adeta dibe vuran Ronaldinho'nun milyonlarca dolar borcu bulunuyor. Efsane futbolcunun ülkesi Brezilya'da bulunan 2 mülküne el konulması planlanıyor.

VERGİ DAİRESİ HAREKETE GEÇTİ

Brezilya'da vergi dairesi, Ronaldinho'nun borcunu tahsis etmeye çalıştı ancak banka hesaplarında hiç para bulamadı. Bunun üzerine harekete geçen vergi dairesi efsane ismin iki mülküne el koymak için harekete geçti.

TUTUKLANMIŞTI

2020 yılında Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle ağabeyiyle birlikte tutuklanan Ronaldinho, tutuklanmış ve bir süre hapiste kalmıştı.