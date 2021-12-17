Üye Girişi
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor

17.12.2021 12:59
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları derbi maçı kendileri için fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları derbi maçı kendileri için fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 25 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derbide konsantrasyonlarının zirvede olacağını vurgulayan Min-jae, ligde zirveyle aralarındaki puan farkına ilişkin şunları kaydetti:

"Sezonun daha yarısına bile gelmedik, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan, kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz, bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak."

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Güney Koreli futbolcu, "Deplasman, iç saha fark etmeksizin taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Bana desteklerine karşı kendimi borçlu hissediyorum. Sezon boyu ortaya koyacağım performans ve takımıma galibiyetlerimizde sunacağım performansla bu borcu ödeyeceğim. Onlara minnettarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçe'deyim ve bu kulübü, takımımızı çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:15 Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!
13:08 Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı
12:53 Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel
12:43 Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!
12:42 Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı
12:41 Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
12:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı! Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!         
13:15
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor         
12:04
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
Korkunç olay! Kocaeli'nde genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu Korkunç olay! Kocaeli'nde genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu         
09:47
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 13:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement