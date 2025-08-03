Minik Ömer, ATV ile Nebiyanfest Maskotu Oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, ATV motoruyla yaptığı zor hareketlerle Nebiyanfest'tin maskotu oldu.

Bu yıl 4. kez yapılan Nebiyanfest'te birbirinden değişik 26 etkinlik düzenlendi. Nebiyanfest'te ATV kullanan minik Ömer Ali Koçbıyık'ın hayali, dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kendi yaşıtı olan 6 yaşındaki oğlu Zayn ile birlikte motosiklet sürmek ve tanışmak.

Ailesindeki motosiklet merakından bahseden Ömer Ali Koçbıyık, bu ilginin dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini ifade ederek Ömer Ali Koçbıyık, "Ben 3 yıldır kendi çapımda ve boyumda motor kullanıyorum. Festival çok güzel oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Ömer Ali Koçbıyık, festivalde ATV motoru ile yaptığı hareketler ile festivale katılanların beğenisini kazandı. - SAMSUN