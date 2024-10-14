Minik Zayn Sofuoğlu Karting Şampiyonu - Son Dakika
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Minik Zayn Sofuoğlu Karting Şampiyonu

Minik Zayn Sofuoğlu Karting Şampiyonu

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazandı ve İngiltere'de şampiyonluk hedefliyor.

14.10.2024 09:30
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KOCAELİ (İHA) – MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayak Yarışları'nda TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun hedefi İngiltere'de düzenlenecek olan yarışlarda şampiyonluk kazanmak.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başarıyla tamamlandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi TOSFED yarış pistinde düzenlenen yarışlarda, Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı adına katılan 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaşadığı talihsiz kaza neticesinde yarışı ikinci sırada tamamladı. 5 ayrı kategoride 60 sporcunun mücadele ettiği yarışların genel klasmanda aldığı dereceler neticesinde minik Zayn, kendi kategorisindeki yarışların 5. ayağında TOSFED Micro Destek Kupası'nın sahibi oldu. Hedefini belirten minik Zayn, İngiltere'de düzenlenecek yarışlarda şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi. TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan minik Zayn'ın babası TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Son yarışta bir kaza yaşadık ve en son sıraya kadar geriledi ama pes etmedi oradan gelerek 2'nciliği aldı. Zaten son yarışta ilk dörde girmesi yeterli oluyordu, genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı. Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu, bugün kartingte oldu. Çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonlarına böyle ilgi yoktu ve Zayn ile beraber artık insanları, motor sporlarını izlemeye gelmesine vesile oluyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah nasip ederse Borusan Otomotiv Motorsport takımıyla da önümüzdeki yıl için planlarımızı yaptık, Zayn'ı İngiltere'de yarıştırmaya başlayacağız. İnşallah, güzel bir alt yapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. 12. ay itibariyle antrenmanlara başlıyoruz, İnşallah oradan da şampiyonluklarla geleceğiz. Borusan Otomotiv Motorsport takım yöneticilerine ve teknik ekibine de her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Murat Can Eğilmez: "TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu"

Takım Yöneticisi Murat Can Eğilmez, "2024 Türkiye Karting Şampiyonası aslında 7 ayak ve 21 yarıştan oluşuyor. Ama Zayn'ın katıldığı kategori TOSFED'in desteklediği Micro Destek Kategorisi olarak geçiyor. 5 ayaktan oluşuyor, bugün sonuna geldik. Zayn ilk başladığında burası onun için yeni bir pistti, öncesinde hep kendi pistlerinde çalışmıştı bu zamana kadar. BOM karting olarak birlikte inanılmaz bir zaman harcadık ve o da çok yetenekli kendisini çok geliştirdi. Çalışmalarımızın karşılığını bugün aldık ve sezonun birincisi oldu. TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu. Ekip olarak çok mutluyuz. Zayn'ın yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

"İlerleyen zamanlarda uluslararası arenalara da açılacağız"

Efe Ayhan hakkında konuşan Eğilmez, "Türkiye Şampiyonası için son iki ayak kaldı. Efe Ayhan orada mücadele ediyor ve o da kendini çok geliştirdi. Kartinge kendisi geçen sene başlamıştı ve çok ileri bir seviyeye geldi. Onunda ileriye gideceğine inanıyoruz ve arkasındayız. Onunla da ilerleyen zamanlarda uluslararası arenalara açılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayşe Çebi: "Çok önemli bir yarışım vardı fakat bileğim çatladığı için gidemiyorum"

Sezon değerlendirmesi yapan milli karting pilotu Ayşe Çebi, "BOM Karting'e katıldığım için çok mutluyum. Bu sene daha çok Avrupa'da yarışıyorum. Sezon açıkçası benim için çok iyi başlamadı ama takım değişikliği sonrası her şey yoluna girdi. Çok önemli bir yarışım vardı fakat geçtiğimiz hafta ki antrenmanlarda bileğim çatladığı için gidemeyeceğim. O yüzden yüksek ihtimalle bu sezonu kapatmış oldum. Yarışlara hazırlanmak için haftada iki gün okuldan sonra spora gidiyorum. Hafta sonu sürekli pistte oluyorum yarış haftası olduğunda da hafta ortasından itibaren gelmeye başlıyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Minik Zayn Sofuoğlu Karting Şampiyonu - Son Dakika

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