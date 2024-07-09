Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sıla Medine Kavurat'ın Anısına Başladı

Spor

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu organizesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 30 Mart'ta Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 76 ilden 771 kulüp ve 4 bin sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi, 13 Temmuz Cumartesi günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

14 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonada dereceye giren sporculara madalya verilecek.