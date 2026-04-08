Mircea Lucescu İçin Anma Töreni Düzenleniyor

TEKNİK direktör Mircea Lucescu için Romanya'da düzenlenecek cenaze törenleri, uluslararası futbol camiasını bir araya getirecek. Romanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 'Il Luce' lakaplı efsane teknik adam için Bükreş'te üç gün sürecek geniş katılımlı bir anma ve veda organizasyonu gerçekleştirilecek.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Romanya Futbol Federasyonu da efsanevi teknik adam için başken Bükreş'te törenler düzenleyecek. Törenlere Romanya devletinin en üst düzey temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Marcel Ciolacu ve Spor Bakanı Eduard Novak'ın cenaze programında yer alacağı bildirildi. Ayrıca Lucescu'nun Avrupa futbolundaki izlerini temsil eden kulüp yöneticileri de Bükreş'te olacak. Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in başkanı Rinat Akhmetov ile İtalya'dan bazı kulüp temsilcilerinin törenlere katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM: TFF VE DOSTLARI

Türkiye Futbol Federasyonu adına cenaze törenine yönetim kurulu üyesi ve eski Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, Bükreş'te yer alacak. Aküzüm'e Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TFF Romanya Temsilcisi Ali Karaca, kulüp temsilcileri ve Lucescu'nun Türkiye'de birlikte çalıştığı isimler de eşlik edecek. Anma törenleri bugün Bükreş'in en büyük stadyumu olan Arena Na?ionala'da başlayacak. Lucescu'nun naaşı akşam saatlerinde stadyuma getirilerek halkın ziyaretine açılacak. Saat 18.00'de ise Romanya Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla ilk resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Perşembe günü de stadyumda halk ziyaretleri devam edecek ve futbolseverler saat 10.00 ile 20.00 arasında Lucescu'ya veda edebilecek.

KİLİSEDE DİNİ TÖREN

Cenaze programının son günü olan Cuma günü sabah saatlerinde Aziz Eleftherios Kilisesi'nde aile ve yakın çevrenin katılımıyla cenaze ayini düzenlenecek. Ardından cenaze Bükreş'in tarihi Bellu Mezarlığı'na götürülecek. Saat 12.20'de defin öncesi tören yapılacak, Lucescu'nun kariyerine atıfla askeri tören gerçekleştirilecek.

TÜRK, RUMEN VE DÜNYA FUTBOLUNUN YILDIZLARI KATILACAK

Törenlere Lucescu'nun yetiştirdiği ve dünya futboluna kazandırdığı birçok efsane futbolcunun da katılması bekleniyor. Romanya futbolunun sembol isimlerinden Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu ve Ilie Dumitrescu başta olmak üzere Lucescu'nun farklı dönemlerde çalıştırdığı çok sayıda oyuncunun Bükreş'te hazır bulunacağı ifade ediliyor. Geniş katılım nedeniyle Romanya Jandarması ve başkent polisi cenaze programı boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alacak. Arena Na?ionala çevresinde ve cenaze alayının geçeceği güzergahlarda özel trafik düzenlemeleri yapılacağı açıklandı.