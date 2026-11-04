Mısır'da dünya şampiyonu olan Derin Çelikkanat Kırklareli'de karşılandı - Son Dakika
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Mısır'da dünya şampiyonu olan Derin Çelikkanat Kırklareli'de karşılandı

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Mısır\'da dünya şampiyonu olan Derin Çelikkanat Kırklareli\'de karşılandı
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Mısır'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 3 bin metre çift palette dünya şampiyonu olan Derin Çelikkanat, memleketi Kırklareli'de yağmur altında coşkuyla karşılandı. Kırklareli'deki törene Vali Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut da katıldı.

MISIR'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 3 bin metrede dünya şampiyonu olan Derin Çelikkanat (15), memleketi Kırklareli'de yağmur altında coşkulu şekilde karşılandı.

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü'nün milli sporcusu lise öğrencisi Derin Çelikkanat, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda bin metre çift palette 3'üncü, 3 bin metre çift palette ise dünya şampiyonu oldu. Bugüne kadar 25 Türkiye şampiyonluğu, 14 Türkiye rekoru kıran Derin Çelikkanat, memleketi Kırklareli'de coşkuyla karşılandı. Kırklareli Özgür ve Demokrasi Meydanı'nda Derin Çelikkanat için yapılan karşılama töreni yağmur altında gerçekleştirildi. Törene Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Çelikkanat'ın ailesi, sporcular, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. 'Kırklareli'nin gururu hoş geldin dünya şampiyonu Derin Çelikkanat' yazılı pankart açılan karşılamada meşaleler yakıldı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Kendisine yapılan karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Derin Çelikkanat, "Bu benim üçüncü uluslararası müsabakam. Avrupa gençlerde ülkemize ilk madalyayı ben kazandırdım. İkinci oldum Akdeniz Oyunları'nda da en küçük yaş kategorisinde mücadele ettim. Akdeniz Oyunları dördüncüsü oldum. Dünya Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu oldum. Çok mutluyum. İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum destekleri için. Ayrıca antrenörlerim Can Şerifoğlu ve Sinan Akın'a da aileme de ve takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ İMKANI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kırklareli Valisi Uğur Turan ise "Derin kardeşimizle bugün birlikteliğimiz tarihi bir an. Bugün hiçbirimiz unutmayacağız. Ben bir gün buradan gideceğim. Ama hafızalara ve gönüllere nakşedilen bu anı hiç unutmayacağız. Bu coşkuyu hiç unutmayacağız. Niye? Pekala coşkuluyuz. Çünkü rol ve model olan, hem akademik eğitimi çok başarılı olan, hem de bunun yanında değerli hocalarının dahliyle inanılmaz başarılar elde eden, hem ulusal hem Avrupa'da hem Akdeniz Oyunları'nda hem dünya şampiyonalarında başarı grafiğini her geçen gün arttıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi aklı ve esas alan bir şeye ihtiyacımız orada çalışkan olmak ve çalışkan olmak diyen anne ve babasının elinden öpüp hayır duasını alan, hocasını unutmayan, kentine aşık, gençliğe aşık rol ve model, değerli kardeşimizi, bu güzel hanımefendi kardeşimizi ben de gönülden tebrik ediyorum. Bugün aldığı çiçekler herhalde bir kamyon dolusu olur. Biz de vali, abisi, amcası olarak, amcaları, ablaları olarak, kardeşleri ve sevenleri olarak hem kızımıza hem de onun şahsına tüm sporcu kardeşlerimize bu ilde her türlü imkanı vermeye devam edeceğiz" dedi.

'GURUR GÜNÜ'

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise "Şu an çok güzel bir hava var. Yağmur var, bereket var. Ama muazzam bir sevgi iklimi var. Bir gurur ortamı var. Ben öncelikle onu yetiştiren ailesine canıgönülden teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir özveri, emek, mücadele. Akabinde kızımızı inanılmaz tebrik ediyorum ve hocamızı çok tebrik ediyorum. Ama en büyük alkışı hak eden burada tüm mücadelesiyle, sabrıyla, özverisiyle Derin kızımız. Kocaman alkışlarımızı ona sunuyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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