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Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Trendyol Süper Lig'den 2 oyuncu yer alacak - Son Dakika
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Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Trendyol Süper Lig'den 2 oyuncu yer alacak

Mısır Milli Futbol Takımı'nın 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Trabzonspor'dan Trezeguet ve Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ahmed Hassan, Mısır'ın kadrosunda yer alacak. Ayrıca, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Muhammed de kadroda bulunacak. Kupa, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak'ta başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek.

Mısır Milli Futbol Takımı\'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Trendyol Süper Lig\'den 2 oyuncu yer alacak
30.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:06
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Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı.

???????Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosunda, Trabzonspor'dan Mahmud Ahmed İbrahim Hasan "Trezeguet" ile Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ahmed Hassan da yer aldı.

Kadroda ayrıca, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Muhammed de kendine yer buldu.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Trendyol Süper Lig'den 2 oyuncu yer alacak - Son Dakika
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