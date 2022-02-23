Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

23.02.2022 17:17
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol'u 77-75 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol'u 77-75 yendi.

Akhisar Belediye Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreği 12-12 beraberlikle tamamlanırken devre arasına konuk takım 32-31 önde girdi.

Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü çeyreğini 55-52 üstün geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sahadan 77-75 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı Düzce Beşiktaş'ı ağırlayacak Düzce Beşiktaş'ı ağırlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Akhisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement