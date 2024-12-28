Mizuno Antalya Ultra Maratonu\'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Spor

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4. kez gerçekleştirilen ve sporcuların Konyaaltı'nın eşsiz manzarasını koşarak keşfettiği Mizuno Antalya Ultra Maratonu'nun ilk gün yarışları sona erdi. 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonun ilk gün etaplarının tamamında sporcularla birlikte olan Başkan Cem Kotan, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 4.'sünü düzenlediği Mizuno Antalya Ultra Maratonu'nun ilk gün parkurları tamamlandı. Maratonun ilk gün yarışları, sporcuların 22, 31, 57 ve 85 kilometrelik parkurları koşarak bitiş çizgisine gelmeleriyle sona erdi. 28 Aralık saat 07.30 ve 08.00'da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın işaretiyle başlayan maraton, zorlu yarışlara sahne oldu. Yoğun yağış altında başlayan ve uzun süre yağmur altında devam eden maratonun ilk adımları ana yollara yakın parkurlarda devam ederken, Kapuz Kanyonu yakınlarında zorluk derecesi yüksek parkurlar sporcuları zorladı. Yer yer bulanık su dolu derelerden geçmek zorunda kalan sporcular, bitiş çizgisine gelebilmek için hem birbirleriyle, hem de zorlu doğa şartlarıyla yarıştı.

Cem Kotan: "Unutulmaz bir deneyim yaşadılar"

'Maviden Beyaza' sloganıyla düzenlenen maratonun başlangıcından itibaren sahada sporcularla bir arada olan ve zorlu parkurları tek tek dolaşarak sporculara başarılar dileyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yoğun kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde yer alan parkurların daha alçak rakımlı bölgelere kaydırıldığını ve 31, 57 ve 85 kilometrelik parkurlarının Geyikbayırı Mahallesi'nde sonlandığını aktardı. Konyaaltı'nın bir günde dört mevsimi yaşayabilen bir ilçe olduğunu söyleyen Kotan, "Parkurların tamamını gezdik. Sporcu arkadaşların gayet memnun olduklarını gördüm. Torosların eşsiz manzarası ve doğasını seyrederek unutulmaz bir deneyim yaşadılar" dedi.

"Dereden geçmelerine yardımcı oldum"

Kendisinin de sporun içinden gelen biri olduğu için yarışı yakından takip etmek istediğinin altını çizen Kotan, "Parkurlar oldukça zorlu. Bir bakıyorsunuz, kayaların üzerinden atlıyorlar. Bir bakıyorsunuz, bellerine kadar gelen suların içinden geçiyorlar. Böyle anlarda yanlarında olmak istedim. Zaman zaman yardım ettiğim durumlar da oldu. Mesela dereden geçmeye çalışırlarken ipi tutmalarına yardımcı oldum. Onlarla birlikte bu yolculuğa eşlik etmek çok güzeldi. Beni görünce şaşıran sporcular da oluyor. Zaman zaman, 'Başkanım buraya da mı geldiniz' dediler. Böyle anları yaşamak için yanlarında oldum. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

Maratonda 31 kilometrelik parkuru koşan Erkin Şevik, bitiş çizgisine gelene kadar geçtiği yerlerde eşsiz görüntülere şahit olduğunu belirtti. Özellikle son 10 kilometrede çok zorlu tırmanışlar olduğunu aktaran Şevik, "Parkur her ne kadar zor olsa da muhteşem manzaralar gördük. Bu yıl 31 kilometre koştum ama gelecek yıl kesinlikle 57 kilometre koşmak istiyorum" diye konuştu. Belediyelerin bu tür organizasyonlara destek vermesinin sporcular için çok faydalı olduğunu söyleyen Şevik, Konyaaltı Belediyesi'ne ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a teşekkür etti.

Maratonun ilk gününün kazananları

Maratonun 85 kilometrelik parkurunu Rusya'dan Farkhad Isakov, 6: 03: 46'lık derecesiyle birinci tamamlarken, yine Rusya'dan Aleksandr Petrov ikinci ve Mustafa Dağdelen ise üçüncü oldu. 57 Kilometrelik parkurda ise Ermenistan'dan Anton Zhvakin, 5: 27: 44'lük derecesiyle birinci olurken, Rusya'dan Andrei Tıkhonov ikinci ve Mehmet Zeki Sarı ise üçüncü bitirdi. 31 kilometrelik parkurda yine Rusya'dan Vasily Permitin, 2: 33: 36'lık derecesiyle birinci olurken, Navil Shaimukhametov ikinci ve İbrahim Güneş ise üçüncü oldu. 22 kilometrelik parkurda da Türk sporculardan Hasan Akdoğan birinci, İbrahim Ethem Şeker ikinci ve İsmet Doğanay Yüksek de yarışmayı üçüncü olarak bitirdi. - ANTALYA