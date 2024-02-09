MKE Ankaragücü, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Abdurrahim Dursun\'u kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'dan ayrılan Abdurrahim Dursun'u transfer etti. 25 yaşındaki sol bek, 2.5 yıllık anlaşma imzaladı ve lisansı çıktı. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 maçta oynayan Abdurrahim, takımın ikinci sol bek transferi oldu.

09.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:22
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sol bek bölgesine bir transfer daha yaparak Adana Demirspor'la yollarını ayıran Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.

Transferin son gününde sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı fesheden 25 yaşındaki sol bekle, 2.5 yıllı anlaşma imzaladı.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren ve lisansı çıkan Abdurrahim, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 resmi maçta forma giydi.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş'tan sonra bu transfer dönemindeki kadrosuna ikinci sol bek transferini de yapmış oldu.

Kaynak: AA

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