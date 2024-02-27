MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı öncesi adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı öncesi adalet çağrısı yaptı

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı öncesi adalet çağrısı yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi konuk edecek MKE Ankaragücü, Türk futbolunda yaşanan skandal hatalara dikkat çekerek adalet istedi. Kulüp, her takımın eşit şartlarda mücadele etme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

27.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:40
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek MKE Ankaragücü, adalet çağrısı yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz. Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere, Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak ayrıcalık değil, her kulüp için her karşılaşmada adalet istiyoruz."

Kaynak: AA

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