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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca İstifa Etti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca İstifa Etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakeme saldırı olayının ardından istifa ettiğini açıkladı. Koca, özür dileyerek, sporun şiddetten arınması ve yapısal sorunların çözülmesi için bir fırsat olmasını temenni etti.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca İstifa Etti
12.12.2023 - 18:47,  Güncelleme: 19:02
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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp başkanlığı görevinden istifa etti. Koca'nın istifa ettiğine ilişkin açıklamayı, tutuklu bulunduğu cezaevi önünde avukatı okudu.

Avukat Murat Bayramoğlu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde Koca'nın istifa açıklamasını okudu. Koca, avukatının okuduğu açıklamasında hakem Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyerek şöyle dedi:

"Dün akşam Çaykur Rize spor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fairplaye gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir. MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda, benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile tekrar özellikle Ankaragücü taraftarları olmak üzere üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Gerek başında bulunduğum kulübümün, gerek futbol camiasının, gerekse de ülkemizin böyle bir olay ve görüntü ile anılmasından derin üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca İstifa Etti - Son Dakika
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