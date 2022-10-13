SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek - Son Dakika
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SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek

13.10.2022 14:30

SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek'Şu anda Ankaragücü geçmişten gelen krizleri yaşamıyor''Bizim için Fenerbahçe veya diğer takımlarla oynamak fark etmiyor''Oyuncularımıza gerçekten güveniyorum, çok nitelikli ve kaliteli bir kadromuz var'Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,...

SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek

'Şu anda Ankaragücü geçmişten gelen krizleri yaşamıyor'

'Bizim için Fenerbahçe veya diğer takımlarla oynamak fark etmiyor'

'Oyuncularımıza gerçekten güveniyorum, çok nitelikli ve kaliteli bir kadromuz var'

Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'Maça çok yoğun bir ilgi var. 13 dakikada bütün biletler tükendi. 25 bin kişi ile bu maçı oynayacağız. Ben takımıma, oyuncularıma, teknik heyetime güveniyorum ve taraftarın coşkusuna inanıyorum. İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek' dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin setini ziyaret etti. Ziyaretinde oyuncularla ve film ekibiyle görüşen Koca, sonrasında set çalışanlarıyla beraber pasta keserek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Koca, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

'13 DAKİKADA BÜTÜN BİLETLER TÜKENDİ'

İstanbulspor galibiyetinin moral açısından kendilerini motive ettiğini ve iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Koca, Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu söyleyerek, 'Bizim için Fenerbahçe veya diğer takımlarla oynamak fark etmiyor. Bu lig zor bir lig ve güçlü kadrolar var. Trabzonspor maçına kadar 5 maçımız var. Dünya Kupası arası olacak. 40 günlük arayı iyi değerlendirirsek bu takım daha iyi yerlere gelecek. Maça çok yoğun bir ilgi var. 13 dakikada bütün biletler tükendi. 25 bin kişi ile bu maçı oynayacağız. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Bizim kadromuz da Fenerbahçe ile oynamanın bilinci ile aşağıdan yukarı çıkma mücadelesini en iyi şekilde vereceğine inanıyorum. Ben takımıma, oyuncuma, teknik heyetime güveniyorum ve taraftarın coşkusuna inanıyorum. İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek' diye konuştu.

'KARAGÜMRÜK MAÇI HARİÇ DİĞER MAĞLUBİYETLERİ HAK ETMEDİK'

Lig'de 10'uncu haftaya gelindiğinde takımın beklediğinin 7 puan gerisinde olduğunu söyleyen Koca, '1 farkla kaybettiğimiz maçlar oldu. Oynadığımız oyun ve oyuncu performansını değerlendirdiğimizde, sadece Karagümrük maçında mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum, diğer mağlubiyetleri hak ettiğimizi düşünmüyorum. Maalesef futbolda tekniğin yanı sıra bir de şans faktörü var. Hiç hesap edilmeyen pozisyonlarda yediğimiz goller var. Bu da işin şans yanı. Oyuncularımıza gerçekten güveniyorum, çok nitelikli ve kaliteli bir kadromuz var. Biz yöneticiler olarak elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Şu anda Ankaragücü geçmişten gelen krizleri yaşamıyor. Her oynanan maçtan sonra ve sonraki ay içinde oyuncularımız bütün maaşları ve primleri alıyor. İnşallah futbolcularımızın, Ankaragücü'nün geniş kitlesinin sorumluluğu bilinciyle pazartesi günü iyi bir oyun ve sonuçla yüzümüzü güldüreceğine inanıyorum' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek - Son Dakika

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