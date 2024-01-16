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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek tur atladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci ve Morutan'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Ankaragücü, tur atlayan taraf oldu.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor\'u 2-1 yenerek tur atladı
16.01.2024 - 21:32,
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STAT: Eryaman

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou (Dk. 74 Atakan Çankaya), Mert Çetin, Mujakic, Hanousek (Dk. 81 Radakovic), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Tolga Ciğerci), Cephas (Dk. 81 Chatzigiovanis), Macheda

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Eray Korkmaz (Dk. 61 Taha Şahin), Mocsi, Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 61 Shelvey), Gustavo, Pinchi (Dk. 61 Olawoyin), Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Minchev (Dk. 70 Gaich)

GOLLER: Dk. 57 Ali Kaan Güneren, Dk. 90+7 (P) Tolga Ciğerci, Dk. 90+11 (P) Morutan (MKE Ankaragücü), Dk. 83 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur maçında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

3'üncü dakikada sol taraftan Hanousek'in pasıyla ceza sahasına giren Cephas'ın şutunda top kaleci Tarık'ta kaldı.

9'uncu dakikada Efkan'ın pas hatasında topla buluşan Varesanovic, savunmanın üzerine giderek çektiği şutta kaleci Bahadır mutlak golü çıkardı.

30'uncu dakikada ceza sahası içinde Macheda'nın pasıyla buluşan Cephas'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

37'nci dakikada Efkan rakip sahada kaptırdığı topta Rizespor hızlı atak şansı buldu. Gustavo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Eray kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eray'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır ağlara gitmekte olan topu son anda uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte topla buluşan Cephas'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Cephas'ın pasıyla topla buluşan Efkan'ın şutunda top kalecinin kontrolünde auta çıktı.

57'nci dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahasına giren Macheda'nın şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

57'nci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Pedrinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Mert Çetin'in şutunda top altıpasın sağındaki Ali Kaan Güneren'in önünde kaldı. Müsait durumdaki Ali Kaan'ın düzgün şutunda top ağlara gitti: 1-0.

83'üncü dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Ceza yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Mithat Pala, yaklaşık 35 metreden çektiği sert şut üst direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.

90+4'üncü dakikada Mithat Pala, ceza sahası sağ çaprazında Morutan'ı düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+7'nci dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

90+9'uncu dakikada Ankaragücü hızlı hücumunda sol kanattan ceza sahasına giren Mujakic, Taha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+11'inci dakikada kullanılan penaltı atışını Morutan sağ köşeye sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi:  3-1.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan MKE Ankaragücü kupada tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek tur atladı - Son Dakika


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