MKE Ankaragücü Ikon Menkul İlk Maçta Galip

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, ağırladığı Konya Büyükşehir Belediyespor'u 84-64 yendi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 27-16 üstünlük kuran MKE Ankaragücü Ikon Menkul, soyunma odasına 46-33 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda farkı 17 sayıya (67-50) çıkaran başkent ekibi, sahadan 84-64 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Konya'da oynanacak.
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