MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 2 Ağustos Cuma günü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla oynanan özel futbol turnuvası olan organizasyonda, başkentin iki ekibi 2 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk 1967'de oynanan ve bu yol 57. kez düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın biletleri 26 Temmuz Cuma günü Passolig üzerinden satışa çıkacak.